На Прикарпатті знайшли тіло чоловіка: що з ним сталось
Це сталось 14 листопада в Івано-Франківській області. Там у лісовому масиві жителька Рожнятова знайшла чоловіка
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Відомо, що померлим виявився 39-річний житель Калуського району. Попередньо ознак насильницької смерті не виявлено. Правоохоронці відправили тіло чоловіка на судово-медичну експертизу.
"Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, раніше у Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини. Для транспортування тіл до цивільних територій залучили гірських рятувальників.
