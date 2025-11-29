Втрати ворога за добу: 910 осіб і 66 одиниць техніки – дані Генштабу
За минулу добу Сили оборони ліквідували 910 окупантів, 1 танк, 15 бронемашин, 3 артсистеми, 106 БПЛА, а також 66 авто та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 29.11.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч на 20 листопада підрозділи Сил оборони України завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу в Рязанській області РФ. Зафіксовано влучання у районі установок вторинної переробки нафти, після чого на об’єкті виникла пожежа.
