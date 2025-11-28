Втрати ворога: ЗСУ за добу ліквідували ще 1100 окупантів
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 1100 російських загарбників, сім танків, 15 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему та 48 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 28.11.25 орієнтовно склали:
Як повідомлялось, на Донеччині ССО знищили позиції 51-ї армії РФ. Це сталося у населеному пункті Затишок.
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Національний роумінг працюватиме й після війни – нардеп Олена Шуляк
28 листопада 2025, 12:26"Чорна п'ятниця" для Єрмака
28 листопада 2025, 12:15"Боріваж" не має відношення до Коломойського – почесний гендиректор терміналу
28 листопада 2025, 12:10Видалення з баз даних інформації про ухилянтів: на Дніпропетровщині судитимуть організаторів афери
28 листопада 2025, 12:02Росіяни продовжують рухатися в Запорізькій області: що відомо
28 листопада 2025, 11:55У Києві на Троєщині чоловік, погрожуючи розправою, пограбував таксиста
28 листопада 2025, 11:51Директор НАБУ: Міндіча оголосять у міжнародний розшук
28 листопада 2025, 11:46На Вінниччині викрили мережу з реалізації рідин для електронних сигарет
28 листопада 2025, 11:37В Одесі затримали чоловіка, який кілька років ґвалтував племінницю та фільмував це на відео
28 листопада 2025, 11:21Росія під виглядом відпочинку хоче вивезти 400 дітей із Запорізької області
28 листопада 2025, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі блоги »