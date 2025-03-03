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03 березня 2025, 22:30

Бабуся подала до суду на онуку через домашнє насильство: який вирок

03 березня 2025, 22:30
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Ілюстративне фото
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На Хмельниччині онуку звинуватили в домашньому насильстві до її бабусі. За даними слідства, дівчина постійно чинила на літню жінку психологічний тиск

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Відомо, що цю справу розглядали в Хмельницькому апеляційному суді. Відомо, що суд вирішив не змінювати вирок першої інстанції, яким 33-річну мешканку міста Нетішин визнано винною у домашньому насильстві щодо своєї бабусі й засуджено до 1 року 6 місяців обмеження волі.

Як йдеться у справі, онука проживала разом зі своєю 79-річною бабусею. Вона часто принижувала, ображала літню жінку та чинила на неї психологічний тиск. При цьому дівчину двічі притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Зазначається, що сама онука покаялась, а бабуся не наполягала на суворому покаранні. Проте суд вирішив не змінювати вирок - 1 рік і 6 місяців обмеження волі.

Нагадаємо, раніше в Харкові поліцейські затримали чоловіка, який ображав 74-річну мати. Відомо, що 74-річна пенсіонерка сама поскаржилась на насилля з боку сина. За її словами, він висловлювався нецензурною лайкою, вимагав гроші та погрожував застосувати щодо неї фізичну силу.

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