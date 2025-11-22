14:02  22 листопада
22 листопада 2025, 12:28

"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США

22 листопада 2025, 12:28
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Український «Нафтогаз» та польська компанія ORLEN підписали угоду щодо постачання 300 млн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Газ має бути поставлений в Україну у першому кварталі 2026 року.

"Ми послідовно диверсифікуємо джерела й маршрути постачання газу, щоб зміцнити нашу енергетичну стійкість. Цього року в межах наших домовленостей з ORLEN до України буде поставлено 600 млн куб. м американського LNG. Загалом у 2026 році очікуємо імпорт американського LNG на рівні 1 млрд куб. м. Дякую нашим польським партнерам за довіру", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Відомо, що газ проходитиме регазифікацію на терміналі Свіноуйсьце у Польщі та надходитиме до України через польсько-український кордон.

Як повідомлялось, наприкінці жовтня РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" в Україні. Зокрема росіяни завдали удару по об'єктах на Полтавщині.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
