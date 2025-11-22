"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США
Український «Нафтогаз» та польська компанія ORLEN підписали угоду щодо постачання 300 млн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".
Газ має бути поставлений в Україну у першому кварталі 2026 року.
"Ми послідовно диверсифікуємо джерела й маршрути постачання газу, щоб зміцнити нашу енергетичну стійкість. Цього року в межах наших домовленостей з ORLEN до України буде поставлено 600 млн куб. м американського LNG. Загалом у 2026 році очікуємо імпорт американського LNG на рівні 1 млрд куб. м. Дякую нашим польським партнерам за довіру", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Відомо, що газ проходитиме регазифікацію на терміналі Свіноуйсьце у Польщі та надходитиме до України через польсько-український кордон.
Як повідомлялось, наприкінці жовтня РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" в Україні. Зокрема росіяни завдали удару по об'єктах на Полтавщині.