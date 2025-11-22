"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Газ має бути поставлений в Україну у першому кварталі 2026 року.

"Ми послідовно диверсифікуємо джерела й маршрути постачання газу, щоб зміцнити нашу енергетичну стійкість. Цього року в межах наших домовленостей з ORLEN до України буде поставлено 600 млн куб. м американського LNG. Загалом у 2026 році очікуємо імпорт американського LNG на рівні 1 млрд куб. м. Дякую нашим польським партнерам за довіру", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Відомо, що газ проходитиме регазифікацію на терміналі Свіноуйсьце у Польщі та надходитиме до України через польсько-український кордон.

Як повідомлялось, наприкінці жовтня РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" в Україні. Зокрема росіяни завдали удару по об'єктах на Полтавщині.