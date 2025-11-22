Росіяни знову розстріляли українських військових, які здалися в полон
Окупанти змусили наших бійців лягти на землю, а потім по черзі вистрелили їм у голову. Час та місце події не встановлено
Як передає RegioNews, відповідний ролик у суботу, 22 листопада, опублікував аналітичний проєкт DeepState.
На кадрах видно, що загарбники змусили беззбройних полонених лягти на землю обличчям до низу, а потім прицільними пострілами у голову по черзі стратили їх.
За кадром чутно коментарі росіян, які спостерігали за стратою.
Увага! Відео містить чутливий контент і ненормативну лексику!
Нагадаємо, на почату серпня на Донеччині військовий РФ розстріляв мирного жителя, який намагався евакуюватися. Черговий злочин стався поблизу селища Удачне Покровського району.
