Росіяни знову розстріляли українських військових, які здалися в полон

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Окупанти змусили наших бійців лягти на землю, а потім по черзі вистрелили їм у голову. Час та місце події не встановлено

Як передає RegioNews, відповідний ролик у суботу, 22 листопада, опублікував аналітичний проєкт DeepState.

На кадрах видно, що загарбники змусили беззбройних полонених лягти на землю обличчям до низу, а потім прицільними пострілами у голову по черзі стратили їх.

За кадром чутно коментарі росіян, які спостерігали за стратою.

Увага! Відео містить чутливий контент і ненормативну лексику!

Нагадаємо, на почату серпня на Донеччині військовий РФ розстріляв мирного жителя, який намагався евакуюватися. Черговий злочин стався поблизу селища Удачне Покровського району.