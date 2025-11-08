В'їзд і виїзд з України повністю закритий: що відбувається - заява прикордонників
8 листопада прикордонники повідомили, що пропускні операції на кордоні припинені. Стало відомо, чому це сталось
Про це повідомили в Державній прикордонній службі, передає RegioNews.
За словами прикордонників, причиною зупинки роботи пунктів пропуску став збій в роботі бази даних митниці. Тому наразі оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється.
"Просимо врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі", - зазначили в ДПСУ.
Нагадаємо, раніше прикордонники говорили про спроби незаконно виїхати з України. З початку воєнного стану припинили 1 826 спроб підкупу. Загалом це сума понад 22,8 мільйона гривень. Матеріали передали правоохоронцям.
