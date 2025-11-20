Ексочільник Міноборони повернувся в Україну

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це Суспільному повідомила речниця Рустема Умєрова Діана Давітян.

Раніше в медіа повідомляли, що Умєров нібито не збирається повертатись в Україну. За повідомленнями видання Clash Report, він нібито особисто повідомив президента Зеленського про своє рішення.

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили про нібито вплив Міндіча на Умєрова.