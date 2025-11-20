Эксглава Минобороны вернулся в Украину
Бывший министр обороны, а ныне секретарь СНБО Украины Рустем Умеров вернулся в Украину
Как передает RegioNews, об этом Суспільному сообщила представитель Рустема Умерова Диана Давитян.
Ранее в СМИ сообщали, что Умеров якобы не собирается возвращаться в Украину. По сообщениям издания Clash Report, он якобы лично сообщил президенту Зеленскому о своем решении.
Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили о якобы влиянии Миндича на Умерова.
Экспосолка в США Маркарова отказалась возглавить Офис Президента, – СМИВсе новости »
20 ноября 2025, 14:21Свириденко прокомментировала визит должностных лиц Пентагона в Украину
20 ноября 2025, 13:24Ермак срочно летит в Лондон: подробности
18 ноября 2025, 22:07
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
На Вышгородщине полицейские разоблачили мужчину за незаконное выращивание конопли и изготовление каннабиса: какое наказание
20 ноября 2025, 17:50На Волыни женщина хотела прыгнуть с моста: патрульные успели ее спасти
20 ноября 2025, 17:38Зеленский готовит кадровые изменения во фракции "Слуга народа": Арахамия может покинуть пост
20 ноября 2025, 17:23В Виннице загорелся генератор возле магазина
20 ноября 2025, 17:17Париж парализовал масштабным отключением электричества: 170 000 домохозяйств без света
20 ноября 2025, 16:59На Полтавщине в пруду обнаружили тело 58-летнего мужчины
20 ноября 2025, 16:44В Одессе суд приговорил группу вебкамщиц к условному сроку и постановил уничтожить секс-игрушки и 57 фаллоимитаторов
20 ноября 2025, 16:40В результате российской атаки по Днепру пострадал склад Всемирной продовольственной программы ООН: фото
20 ноября 2025, 16:29Тернополь после удара РФ: спасатели ищут пропавших и разбирают завалы
20 ноября 2025, 16:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все блоги »