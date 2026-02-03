У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Армія РФ 3 лютого вдень вдарила по багатоповерхівці в Харкові. Для атаки ворог використав ударний дрон "Шахед"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Як зазначається, росіяни атакували багатоповерхівку в Салтівському районі Харкова.

Представники влади заявили, що у п'ятиповерхівці, в яку влучив ворожий "Шахед", виникла пожежа. Уже вигоріло три верхні поверхи. Наразі відомо про двох постраждалих.

Як повідомлялось, у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію. Причина – наслідки російської атаки на інфраструктуру.