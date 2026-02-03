16:30  03 лютого
У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові
15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
09:30  03 лютого
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
03 лютого 2026, 16:30

У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові

03 лютого 2026, 16:30
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Армія РФ 3 лютого вдень вдарила по багатоповерхівці в Харкові. Для атаки ворог використав ударний дрон "Шахед"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Як зазначається, росіяни атакували багатоповерхівку в Салтівському районі Харкова.

Представники влади заявили, що у п'ятиповерхівці, в яку влучив ворожий "Шахед", виникла пожежа. Уже вигоріло три верхні поверхи. Наразі відомо про двох постраждалих.

Як повідомлялось, у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію. Причина – наслідки російської атаки на інфраструктуру.

