У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові
Армія РФ 3 лютого вдень вдарила по багатоповерхівці в Харкові. Для атаки ворог використав ударний дрон "Шахед"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Як зазначається, росіяни атакували багатоповерхівку в Салтівському районі Харкова.
Представники влади заявили, що у п'ятиповерхівці, в яку влучив ворожий "Шахед", виникла пожежа. Уже вигоріло три верхні поверхи. Наразі відомо про двох постраждалих.
Як повідомлялось, у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію. Причина – наслідки російської атаки на інфраструктуру.
РФ цілеспрямовано хоче залишити українців без тепла в найсильніші морози – МіненергоВсі новини »
03 лютого 2026, 12:21Масовані обстріли Харкова та області: одна людина загинула, п'ятеро поранені
03 лютого 2026, 09:34Обстріли Харкова: у 820 будинках можуть вимкнути тепло – Терехов
03 лютого 2026, 07:04
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Громадянин Польщі допомагав росіянам організувати замах на Зеленського
03 лютого 2026, 17:06У Резерв+ з'явилися нові відстрочки
03 лютого 2026, 16:55Зеленський затвердив нову структуру Плану оборони України
03 лютого 2026, 16:18У Львові чоловік оформив кредит на мертву матір
03 лютого 2026, 16:15У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію
03 лютого 2026, 16:03Українські прикордонники показали, як знищують окупантів на Донеччині
03 лютого 2026, 15:45Українцям обіцяли і блекаут у Москві, і потужність в Ялті, і незламність
03 лютого 2026, 15:35Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
03 лютого 2026, 15:09На Донеччині затримали агента ФСБ, який "втемну" використовував матір для шпигунства за ЗСУ
03 лютого 2026, 14:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі