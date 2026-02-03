Коня з Черкащини, якого шукали кілька днів, знайшли на Полтавщині
На Полтавщині розшукали коня Малюка, якого кілька днів шукали в Черкаській області. Тварину знайшли серед засніженого поля
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Полтавської області.
Зазначається, що кінь, якого господарі розшукували кілька днів, опинився за 40 кілометрів від дому на морозі без їжі та догляду.
Чоловік розповів, що його улюбленець на прізвисько Малюк відв’язався та втік у невідомому напрямку.
Правоохоронці зв’язалися із власником, який невдовзі прибув із Черкащини та забрав коня додому.
Нагадаємо, в Чорнобильській зоні від російської міни загинув червонокнижний кінь. Трагічний випадок стався навесні 2024 року.
На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: є постраждалийВсі новини »
03 лютого 2026, 08:12У Полтавській області врятували рідкісного птаха, занесеного до Червоної книги України
02 лютого 2026, 22:24У Полтаві поліція розслідує побиття 18-річного юнака в парку
02 лютого 2026, 12:42
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Зеленський закликав США відреагувати на російські удари
03 лютого 2026, 22:33У Кропивницькому чоловік показав поліцейським статевий орган замість документів
03 лютого 2026, 22:01Керівник черкаської поліції склав повноваження через стрілянину, де загинули ветеран та поліцейські
03 лютого 2026, 21:29На Житомирщині з початку 2026 року зафіксували 10 випадків сказу
03 лютого 2026, 20:03До 40 тисяч доларів за "свободу": в Україні викрили схему організованого дезертирства
03 лютого 2026, 20:00Інвалідність і свобода від мобілізації: у Харкові ділок торгував діагнозами для ухилянтів
03 лютого 2026, 19:40Відключення світла 4 лютого: актуальні графіки для всіх регіонів України
03 лютого 2026, 19:25На Дніпропетровщині жінка незаконно оформлювала кредити на власних батьків
03 лютого 2026, 19:20Метро Харкова працюватиме, як пункт незламності
03 лютого 2026, 19:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі