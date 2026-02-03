Коня з Черкащини, якого шукали кілька днів, знайшли на Полтавщині

фото: поліція Полтавської області

На Полтавщині розшукали коня Малюка, якого кілька днів шукали в Черкаській області. Тварину знайшли серед засніженого поля

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Полтавської області.

Зазначається, що кінь, якого господарі розшукували кілька днів, опинився за 40 кілометрів від дому на морозі без їжі та догляду.

Чоловік розповів, що його улюбленець на прізвисько Малюк відв’язався та втік у невідомому напрямку.

Правоохоронці зв’язалися із власником, який невдовзі прибув із Черкащини та забрав коня додому.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні від російської міни загинув червонокнижний кінь. Трагічний випадок стався навесні 2024 року.