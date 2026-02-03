РФ завдала удару по Запоріжжю: у місті пожежа, горять авто

фото: Суспільне Запоріжжя

Росіяни завдали удару по спальному району Запоріжжя. Внаслідок атаки горять авітвки, у будівлях повилітало скло

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

На місці працюють всі екстрені служби та ліквідовують наслідки обстрілу.

Тривога у Запоріжжі триває вже майже добу й 3 лютого протягом усього дня обласний центр атакують ворожі дрони.

Згодом керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про 7 постраждалих у місті.

Як повідомлялось, 1 лютого армія РФ завдала 844 удари по 35 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони дістали поранення 10 людей.