Метро Харкова працюватиме, як пункт незламності
Станції харківського метрополітену функціонуватимуть в цілодобовому режимі – як пункти незламності
Про це повідомляє RegioNews із посиланням пресслужбу Харківської міської ради.
Як зазначається, метро в цілодобовому режимі функціонуватиме як пункт незламності.
"За потреби люди зможуть цілодобово приходити до метрополітену й отримувати там усю необхідну допомогу. Крім того, у нас працює 101 пункт незламності. Також за необхідності ми можемо додатково розгорнути 50 наметів", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок масованого російського удару по Харкову 3 лютого велика кількість людей залишилась без тепла. У зв’язку із цим в місті оголосили надзвичайну ситуацію.
