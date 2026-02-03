Метро Харкова працюватиме, як пункт незламності

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням пресслужбу Харківської міської ради.

Як зазначається, метро в цілодобовому режимі функціонуватиме як пункт незламності.

"За потреби люди зможуть цілодобово приходити до метрополітену й отримувати там усю необхідну допомогу. Крім того, у нас працює 101 пункт незламності. Також за необхідності ми можемо додатково розгорнути 50 наметів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок масованого російського удару по Харкову 3 лютого велика кількість людей залишилась без тепла. У зв’язку із цим в місті оголосили надзвичайну ситуацію.