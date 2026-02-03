Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози

15:09  03 лютого
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середу, 4 лютого, ніч ще буде холодною – до -12…-19 градусів. На півночі та північному сході очікується -15…-22 градуси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, завтра вдень очікується -9…-13 градусів, на Сумщині, Харківщині та Луганщині до -14 градусів, у західних областях буде -2…-6 градусів, а на Закарпатті – до +4 градусів.

У середу сніг та мокрий сніг пройдуть у західній частині України. Пізніше вони дійдуть до Вінниччини, Житомирщини та Одещини.

На решті території України в середу – без істотних опадів.

У Києві 4 лютого очікується збільшення хмарності, посилення південно-східного вітру до 10-12 метрів за секунду, ввечері є ймовірність невеликого снігу. Найближчої ночі в столиці передбачається -17…-19 градусів, завтра вдень близько -10 градусів.

Вже із 5 лютого температура повітря в Україні підвищиться, опадів побільшає, вітер посилиться.

Як повідомлялось, у вівторок, 3 лютого, в Україні втримається морозяна погода. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до -28 градусів.

