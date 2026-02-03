16:30  03 лютого
У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові
16:03  03 лютого
У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію
15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
03 лютого 2026, 18:35

На Дніпропетровщині через теплогенератор госпіталізували родину з двома немовлятами

03 лютого 2026, 18:35
Фото з відкритих джерел
Інцидент стався у Кам'янському. Причиною називають самовільно встановлений теплогенератор у сусідній квартирі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

1 лютого до медиків звернувся чоловік. Він повідомив, що його дитина віком майже два роки перебуває у вкрай млявому стані та постійно засинає. Під час огляду медики помітили симптоми отруєння чадним газом одразу у чотирьох осіб: двох малюків віком 1 рік 8 місяців та 10 місяців, а також у їхніх батьків - 27-річного чоловіка та 20-річної жінки.

Виявилось, у квартирі постраждалої родини не було ані газових плит, ані опалювальних приладів, які могли б стати джерелом отруєння. Однак під час перевірки знайшли газовий теплогенератор, який встановили без відповідних дозволів.

Всім постраждалим надали допомогу. Дітей госпіталізували до однієї з лікарень Дніпра.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині через роботу генератора отруїлися чадним газом семеро дітей та 18-річна дівчина.

отруєння Дніпропетровська область
