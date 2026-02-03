16:30  03 лютого
У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові
16:03  03 лютого
У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію
15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 20:03

На Житомирщині з початку 2026 року зафіксували 10 випадків сказу

03 лютого 2026, 20:03
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За місяць в Житомирській області зареєстрували 10 випадків сказу серед тварин

Як передає RegioNews, про це Суспільному розповіла представниця Головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській області Галина Заріцька.

За її словами, у січні сказ виявили у 2 лисиць, 4 собак, 3 котів та бичка. Найбільше випадків захворювання тварин зареєстрували у Житомирському районі – 5, у Звягельському районі зафіксували 4 випадки, у Бердичівському – 1.

Останній випадок підтвердили у бичка з домогосподарства у селі Камʼянка Ярунської територіальної громади Звягельського району. Тварина не була щеплена.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року на Житомирщині чоловік жорстоко побив собаку трубою та кинув напівживу тварину в закинутій будівлі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область сказ тварини здоров`я події
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
03 лютого 2026, 09:30
На Житомирщині конфлікт між працівниками ТЦК та людьми закінчився стріляниною
31 січня 2026, 17:33
На Житомирщині викрили працівників ТЦК на хабарях: "продавали" свободу від призову
30 січня 2026, 14:55
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Коня з Черкащини, якого шукали кілька днів, знайшли на Полтавщині
03 лютого 2026, 20:43
До 40 тисяч доларів за "свободу": в Україні викрили схему організованого дезертирства
03 лютого 2026, 20:00
Інвалідність і свобода від мобілізації: у Харкові ділок торгував діагнозами для ухилянтів
03 лютого 2026, 19:40
Відключення світла 4 лютого: актуальні графіки для всіх регіонів України
03 лютого 2026, 19:25
На Дніпропетровщині жінка незаконно оформлювала кредити на власних батьків
03 лютого 2026, 19:20
Метро Харкова працюватиме, як пункт незламності
03 лютого 2026, 19:05
"Заробили" майже 7 мільйонів: на Вінниччині викрили розкрадання на костюмах ддя рятувальників
03 лютого 2026, 18:50
РФ завдала удару по Запоріжжю: у місті пожежа, горять авто
03 лютого 2026, 18:43
На Дніпропетровщині через теплогенератор госпіталізували родину з двома немовлятами
03 лютого 2026, 18:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »