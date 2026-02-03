На Житомирщині з початку 2026 року зафіксували 10 випадків сказу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За місяць в Житомирській області зареєстрували 10 випадків сказу серед тварин

Як передає RegioNews, про це Суспільному розповіла представниця Головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській області Галина Заріцька.

За її словами, у січні сказ виявили у 2 лисиць, 4 собак, 3 котів та бичка. Найбільше випадків захворювання тварин зареєстрували у Житомирському районі – 5, у Звягельському районі зафіксували 4 випадки, у Бердичівському – 1.

Останній випадок підтвердили у бичка з домогосподарства у селі Камʼянка Ярунської територіальної громади Звягельського району. Тварина не була щеплена.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року на Житомирщині чоловік жорстоко побив собаку трубою та кинув напівживу тварину в закинутій будівлі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.