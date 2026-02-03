Відключення світла 4 лютого: актуальні графіки для всіх регіонів України

фото: tsn.ua

Завтра, 4 лютого, в усіх регіонах України будуть застосовані заходи обмеження споживання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Енергетики запроваджують як графіки погодинних відключень для побутових споживачів, так і обмеження для промисловості.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – зазначили в Укренерго.

Як повідомлялось, у ніч на 3 лютого росіяни здійснили масований ракетно-дроновий обстріл. Під ударом опинилися 8 областей України.