16:30  03 лютого
У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові
16:03  03 лютого
У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію
15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 19:25

Відключення світла 4 лютого: актуальні графіки для всіх регіонів України

03 лютого 2026, 19:25
Читайте также на русском языке
фото: tsn.ua
Читайте также
на русском языке

Завтра, 4 лютого, в усіх регіонах України будуть застосовані заходи обмеження споживання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Енергетики запроваджують як графіки погодинних відключень для побутових споживачів, так і обмеження для промисловості.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – зазначили в Укренерго.

Як повідомлялось, у ніч на 3 лютого росіяни здійснили масований ракетно-дроновий обстріл. Під ударом опинилися 8 областей України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Укрэнерго енергетика відключення світла графіки відключення світла
Зеленський про нічну атаку: "Москва обирає терор та ескалацію, тому потрібен максимальний тиск"
03 лютого 2026, 09:45
Після нічної атаки понад тисячу будинків у Києві залишилися без тепла
03 лютого 2026, 08:55
РФ знову атакувала теплоелекстростанції ДТЕК: що відомо
03 лютого 2026, 08:34
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Коня з Черкащини, якого шукали кілька днів, знайшли на Полтавщині
03 лютого 2026, 20:43
На Житомирщині з початку 2026 року зафіксували 10 випадків сказу
03 лютого 2026, 20:03
До 40 тисяч доларів за "свободу": в Україні викрили схему організованого дезертирства
03 лютого 2026, 20:00
Інвалідність і свобода від мобілізації: у Харкові ділок торгував діагнозами для ухилянтів
03 лютого 2026, 19:40
На Дніпропетровщині жінка незаконно оформлювала кредити на власних батьків
03 лютого 2026, 19:20
Метро Харкова працюватиме, як пункт незламності
03 лютого 2026, 19:05
"Заробили" майже 7 мільйонів: на Вінниччині викрили розкрадання на костюмах ддя рятувальників
03 лютого 2026, 18:50
РФ завдала удару по Запоріжжю: у місті пожежа, горять авто
03 лютого 2026, 18:43
На Дніпропетровщині через теплогенератор госпіталізували родину з двома немовлятами
03 лютого 2026, 18:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »