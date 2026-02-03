До 40 тисяч доларів за "свободу": в Україні викрили схему організованого дезертирства

Фото з відкритих джерел

Правоохоронці викрили схему організації дезертирства та затримали дев’ятьох її учасників. Зловмисники за гроші допомагали військовим йти зі служби та тікати за кордон

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисники забезпечували повний цикл незаконного виходу зі служби: від вивезення військовослужбовців з територій частин до організації незаконного перетину державного кордону. За свої "послуги" вони просили від 7 до 40 тисяч доларів.

Правоохоронці задокоментували щонайменше п'ять епізодів. Йдеться про вивезення військових із частин, розташованих у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях.

"За даними правоохоронців, організатор схеми збирав кошти, планував маршрути, координував дії учасників і надавав інструкції щодо дезертирства. Інші підозрювані відповідали за логістику, переховування військових і перевезення автомобілями", - повідомили в прокуратурі.

