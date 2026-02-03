16:30  03 лютого
У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові
16:03  03 лютого
У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію
15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 20:00

До 40 тисяч доларів за "свободу": в Україні викрили схему організованого дезертирства

03 лютого 2026, 20:00
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили схему організації дезертирства та затримали дев’ятьох її учасників. Зловмисники за гроші допомагали військовим йти зі служби та тікати за кордон

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисники забезпечували повний цикл незаконного виходу зі служби: від вивезення військовослужбовців з територій частин до організації незаконного перетину державного кордону. За свої "послуги" вони просили від 7 до 40 тисяч доларів.

Правоохоронці задокоментували щонайменше п'ять епізодів. Йдеться про вивезення військових із частин, розташованих у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях.

"За даними правоохоронців, організатор схеми збирав кошти, планував маршрути, координував дії учасників і надавав інструкції щодо дезертирства. Інші підозрювані відповідали за логістику, переховування військових і перевезення автомобілями", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі викрили дезертира, який налагодив канал втечі військових за кордон. До схеми він залучив свою дівчину.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
дезертир прокуратура Дніпро Київська область Хмельницька область
Розкрадання продуктів на понад 3 млн грн на Київщині: командира в/ч викрили як організатора
03 лютого 2026, 12:45
Знімав побиття на відео: на Київщині офіцера ТЦК підозрюють у знущаннях над військовозобов'язаними
03 лютого 2026, 11:11
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Коня з Черкащини, якого шукали кілька днів, знайшли на Полтавщині
03 лютого 2026, 20:43
На Житомирщині з початку 2026 року зафіксували 10 випадків сказу
03 лютого 2026, 20:03
Інвалідність і свобода від мобілізації: у Харкові ділок торгував діагнозами для ухилянтів
03 лютого 2026, 19:40
Відключення світла 4 лютого: актуальні графіки для всіх регіонів України
03 лютого 2026, 19:25
На Дніпропетровщині жінка незаконно оформлювала кредити на власних батьків
03 лютого 2026, 19:20
Метро Харкова працюватиме, як пункт незламності
03 лютого 2026, 19:05
"Заробили" майже 7 мільйонів: на Вінниччині викрили розкрадання на костюмах ддя рятувальників
03 лютого 2026, 18:50
РФ завдала удару по Запоріжжю: у місті пожежа, горять авто
03 лютого 2026, 18:43
На Дніпропетровщині через теплогенератор госпіталізували родину з двома немовлятами
03 лютого 2026, 18:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »