На Дніпропетровщині жінка незаконно оформлювала кредити на власних батьків

Фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині жінка вчинила шахрайство щодо родичів. Виявилось, вона оформлювала кредити на батьків без їхнього відома

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Впродовж жовтня 2023 - січня 2024 жінка використовувала дані своїх родичів для оформлення онлайн-кредитів. Без відома батьків вона фотографувала їхні паспорти, ідентифікаційні коди та банківські картки, зберігала конфіденційну інформацію у власному мобільному телефоні. Таким чином вона отримувала позики на їхні імена.

Згодом кредитні кошти вона перераховувала на власну картку та розпоряджалась ними на власний розсуд.

"За результатами досудового розслідування фігурантці було повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 182 (незаконне збирання, зберігання та використання конфіденційної інформації про особу), ч. 1 та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

