16:30  03 лютого
У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові
16:03  03 лютого
У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію
15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
03 лютого 2026, 19:20

На Дніпропетровщині жінка незаконно оформлювала кредити на власних батьків

03 лютого 2026, 19:20
Фото: Нацполіція
На Дніпропетровщині жінка вчинила шахрайство щодо родичів. Виявилось, вона оформлювала кредити на батьків без їхнього відома

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Впродовж жовтня 2023 - січня 2024 жінка використовувала дані своїх родичів для оформлення онлайн-кредитів. Без відома батьків вона фотографувала їхні паспорти, ідентифікаційні коди та банківські картки, зберігала конфіденційну інформацію у власному мобільному телефоні. Таким чином вона отримувала позики на їхні імена.

Згодом кредитні кошти вона перераховувала на власну картку та розпоряджалась ними на власний розсуд.

"За результатами досудового розслідування фігурантці було повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 182 (незаконне збирання, зберігання та використання конфіденційної інформації про особу), ч. 1 та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Житомирщині 19-річний хлопець організував "банду аферистів". Вони телефонували людям вводили в оману та отримували доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Після цього банківські картки людей вони "прив'язували" до мобільних телефонів, якими користувались самі.

У Львові чоловік оформив кредит на мертву матір
03 лютого 2026, 16:15
Викрали генератор та здали в ломбард: у Хмельницькому оголосили підозру двом чоловікам
03 лютого 2026, 08:44
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Коня з Черкащини, якого шукали кілька днів, знайшли на Полтавщині
03 лютого 2026, 20:43
На Житомирщині з початку 2026 року зафіксували 10 випадків сказу
03 лютого 2026, 20:03
До 40 тисяч доларів за "свободу": в Україні викрили схему організованого дезертирства
03 лютого 2026, 20:00
Інвалідність і свобода від мобілізації: у Харкові ділок торгував діагнозами для ухилянтів
03 лютого 2026, 19:40
Відключення світла 4 лютого: актуальні графіки для всіх регіонів України
03 лютого 2026, 19:25
Метро Харкова працюватиме, як пункт незламності
03 лютого 2026, 19:05
"Заробили" майже 7 мільйонів: на Вінниччині викрили розкрадання на костюмах ддя рятувальників
03 лютого 2026, 18:50
РФ завдала удару по Запоріжжю: у місті пожежа, горять авто
03 лютого 2026, 18:43
На Дніпропетровщині через теплогенератор госпіталізували родину з двома немовлятами
03 лютого 2026, 18:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
