16:30  03 лютого
У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові
15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
09:30  03 лютого
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
03 лютого 2026, 16:03

У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію

03 лютого 2026, 16:03
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Внаслідок масованого російського удару по Харкову велика кількість людей залишилась без тепла. У місті оголосили надзвичайну ситуацію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Харківської міськради.

"Внаслідок масованих обстрілів Харківської області та Харкова сьогодні вночі, 3 лютого, були пошкоджені критично важливі об’єкти Приватного акціонерного товариства "Харківська ТЕЦ-5", а також електропідстанції "Харківська" та "Залютине"", – йдеться у повідомленні.

Це на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтвердив міський голова Ігор Терехов.

За словами мера, цю аварію було класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

Як повідомлялось, остання атака російських військ на енергетичну інфраструктуру Харкова тривала майже 6 годин. Ворог застосовував касетні боєприпаси, безпілотники типу "Шахед", "Молнія" та ракети.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
07 серпня 2025
