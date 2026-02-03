У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок масованого російського удару по Харкову велика кількість людей залишилась без тепла. У місті оголосили надзвичайну ситуацію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Харківської міськради.

"Внаслідок масованих обстрілів Харківської області та Харкова сьогодні вночі, 3 лютого, були пошкоджені критично важливі об’єкти Приватного акціонерного товариства "Харківська ТЕЦ-5", а також електропідстанції "Харківська" та "Залютине"", – йдеться у повідомленні.

Це на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтвердив міський голова Ігор Терехов.

За словами мера, цю аварію було класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

Як повідомлялось, остання атака російських військ на енергетичну інфраструктуру Харкова тривала майже 6 годин. Ворог застосовував касетні боєприпаси, безпілотники типу "Шахед", "Молнія" та ракети.