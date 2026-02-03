"Заробили" майже 7 мільйонів: на Вінниччині викрили розкрадання на костюмах для рятувальників

Фото: прокуратура

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, в 2022 році директорка львівської компанії змовилася з посадовцями ДСНС Вінницької області. Поставили 790 комплектів костюмів радіаційного, хімічного і біологічного захисту за майже вдвічі завищеною вартістю. Замість ринкових 4 417 ливень закупили костюми за ціною 8 100 гривень за штуку. Йдеться про збитки в розмірі 6,4 мільйона гривень.



Раніше отримав підозру колишній керівник управління ДСНС та начальник відділу ресурсного забезпечення. Тепер отримала підозру директорка компанії-постачальника.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині викрили схему розкрадання 1,8 млн грн на ремонті об’єктів ДСНС. Правоохоронці повідомили про підозру комерсанту, який не перевіряв виконання робіт і підписував фіктивні акти.