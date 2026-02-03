17:30  05 лютого
На Сумщині хакер вкрав мільйони з рахунків лікарні
17:00  05 лютого
На Дніпропетровщині 31-річний машиніст коригував удари РФ по енергооб'єктам
16:26  05 лютого
На Україну знову насуваються 25-градусні морози
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 18:50

"Заробили" майже 7 мільйонів: на Вінниччині викрили розкрадання на костюмах для рятувальників

03 лютого 2026, 18:50
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили схему на закупівлі костюмів для рятувальників. Підозру отримала директорка компанії-постачальника

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, в 2022 році директорка львівської компанії змовилася з посадовцями ДСНС Вінницької області. Поставили 790 комплектів костюмів радіаційного, хімічного і біологічного захисту за майже вдвічі завищеною вартістю. Замість ринкових 4 417 ливень закупили костюми за ціною 8 100 гривень за штуку. Йдеться про збитки в розмірі 6,4 мільйона гривень.

Раніше отримав підозру колишній керівник управління ДСНС та начальник відділу ресурсного забезпечення. Тепер отримала підозру директорка компанії-постачальника.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині викрили схему розкрадання 1,8 млн грн на ремонті об’єктів ДСНС. Правоохоронці повідомили про підозру комерсанту, який не перевіряв виконання робіт і підписував фіктивні акти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура Вінницька область розкрадання коштів
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Із російського полону повернули військового з Львівщини, якого вважали загиблим і поховали навесні 2023 року
05 лютого 2026, 18:39
Прикордонники показали, як знищують росіян на Харківщині
05 лютого 2026, 18:20
У Львові аферист розплатився дистанційно з чужої картки: як це сталось
05 лютого 2026, 17:55
Волонтери передали прикордонникам Львівщини фотопастки для затримання людей, які втікають з України
05 лютого 2026, 17:37
На Сумщині хакер вкрав мільйони з рахунків лікарні
05 лютого 2026, 17:30
В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких регіонах України
05 лютого 2026, 17:09
На Дніпропетровщині 31-річний машиніст коригував удари РФ по енергооб'єктам
05 лютого 2026, 17:00
Хвороба для бронювання: на Закарпатті лікарі торгували туберкульозом для ухилянтів
05 лютого 2026, 16:45
Відомого волонтера призначено членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель
05 лютого 2026, 16:44
На Україну знову насуваються 25-градусні морози
05 лютого 2026, 16:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Мар'яна Безугла
Всі блоги »