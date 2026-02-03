Інвалідність і свобода від мобілізації: у Харкові ділок торгував діагнозами для ухилянтів

Фото: прокуратура

У Харкові викрили чоловіка, який пропонував знайомому "допомогу" в ухиленні від мобілізації. Свої "послуги" він оцінив у 15 тисяч доларів

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

У листопаді минулого року Харків'янин запропонував знайомому "допомогу" в оформленні інвалідності. Він переконував, що має зв'язки з лікарями, а також предстаниками ТЦК. За свої "послуги" ділок просив 15 тисяч доларів.

Уже на початку 2026 року зловмисник попросив перші 5 тисяч доларів та копії документів "клієнта". Він пообіцяв направити чоловіка до сімейного лікаря для укладення декларації та проходження медичних обстежень із подальшою госпіталізацією. Перебування у стаціонарі повинно було тривати не більш ніж половину дня, щоб лише створити видимість лікування.

Правоохоронці затримали ділка під час отримання першого траншу. В гривнях це приблизно 200 тисяч. Тепре він отримав підозру. Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.