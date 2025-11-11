18:44  11 листопада
11 листопада 2025, 17:05

На Дніпропетровщині жінка жорстоко розправилась з 69-річною пенсіонеркою

11 листопада 2025, 17:05
Фото: Нацполіція
У Павлограді винесли вирок жінці, яка вбила пенсіонерку. Вона завдала жертві десятки ножових поранень

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Трагедія сталась влітку 2022 року на вулиці Сергія Корольова. Родич, який прийшов навідати пенсіонерку, знайшов її мертвою. У неї на тілі були сліди від численних ножових поранень.

Правоохоронці з'ясували, що напередодні до пенсіонерки приходила знайома. Між ними сталась сварка. Тоді гостя схопила ножа й завдала господарці багато ударів. Від травм пенсіонерка померла на місці.

"Після скоєного злочину нападниця втекла, однак була оперативно затримана працівниками поліції. Встановлено, що жінка лише за тиждень до злочину звільнилася з місць позбавлення волі, де відбувала покарання за вбивство", — йдеться в матеріалі правоохоронців.

Суд визнав жінку винною у вбивстві та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині конфлікт між двома знайомими завершився трагічно. Поліція розслідує обставини смерті 47-річного чоловіка, підозрюваним у вбивстві є 20-річний знайомий загиблого, який залишив місце події.

11 листопада 2025
