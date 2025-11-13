12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
13 листопада 2025, 11:13

Олена Шуляк: Держава створює умови, щоб батьки могли одночасно працювати й виховувати дітей

13 листопада 2025, 11:13
Фото: з особистого архіву
У партії "Слуга Народу" розповіли про нові програми допомоги для батьків "єЯсла" та "єСадок"

В Україні запроваджуються нові види державної допомоги для родин із дітьми "єЯсла" та "єСадок". Згідно з ухваленим законопроєктом №13532, програма передбачає щомісячні виплати для оплати послуг догляду за дитиною.

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк, передає RegioNews.

"Ми створюємо нову модель соціальної підтримки – не лише допомогу, а можливість для батьків працювати, розвиватися й залишатися впевненими в завтрашньому дні", – зазначила Олена Шуляк.

За її словами, програма "єЯсла" – це нова державна ініціатива підтримки сімей з дітьми, розрахована на дітей віком від 1 до 3 років. Програма стартує з 1 січня 2026 року. Право на допомогу матиме один із батьків, який доглядав дитину та приступив до професійної діяльності або навчання.

Політикиня пояснила, якщо батьки після досягнення дитиною одного року повертаються на роботу на повний робочий день, держава виплачуватиме їм щомісячну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.

На ці кошти батьки можуть профінансувати послуги няні, приватного дитсадка або персонального асистента для дітей з особливими потребами. У випадку, коли вони вирішують залишитися вдома з дитиною до трьох років, держава продовжуватиме сплачувати за таких батьків єдиний соціальний внесок (ЄСВ), що дає змогу зберегти страховий стаж і соціальні гарантії. Для дітей з інвалідністю сума допомоги буде більшою, адже застосовується коефіцієнт 1,5.

Очільниця партії "Слуга Народу" також розповіла, що від 2028 року в межах програми "єСадок" запроваджується щомісячна виплата на дитину від трьох до шести років, яку фінансуватимуть місцеві бюджети. А якщо це дитина з особливими освітніми потребами – до 7-8 років. Надаватиметься у тому випадку, якщо мати чи інший законний представник працюватимуть у режимі повного робочого часу. Виплати припиняються, щойно дитина зараховується до садка або досягає граничного віку.

У партії "Слуга Народу" додали, що відповідно до ухваленого в листопаді закону №13532, окрім виплат за програмами "єЯсла" та "єСадок", розміри допомоги на дитину у 2026 році становитимуть:

  • 7 тисяч гривень – виплата у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок без державного соціального страхування;
  • 50 тисяч – одноразова допомога при народженні дитини; одноразова натуральна допомога "Пакунок малюка";
  • 7 тисяч – щомісячна виплата для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку;
  • 5 тисяч гривень – одноразова грошова допомога учням перших класів за програмою "Пакунок школяра".

Раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що влада оновлює можливості державної програми "Власна справа". Відтепер більше українців зможуть отримати більші гранти на створення чи розвиток свого бізнесу.

