08 листопада 2025, 22:20

Молочні продукти "на вагу золота": які ціни в Україні на кефір, сметану та молоко

08 листопада 2025, 22:20
В Україні здебільшого молочні продукти зростають в ціні. Подешевшали лише певні види свіжої молочної продукції та сирів

Про це повідомляє Економічна правда, передає RegioNews.

"Ціни на молочний ряд в українських супермаркетах залишаються високими через зростання витрат виробників на електроенергію попри слабкий попит на внутрішньому ринку та падіння цін на молочні продукти на експортних ринках", - каже аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в середньому коштує 47,61 грн за кг. Це на 1% менше, аніж минулого місяця, але на 20% більше, аніж минулого року.

Кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 57,16 грн. за кг. Це на 17% дорожче, аніж минулого року. Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштує 189,99 грн за кг: це подорожчання на 21%, якщо порівнювати з минулим роком.

Середня ціна на йогурт питний жирністю від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках становила 114,49 грн за кг. Це на 16% більше, аніж минулого року. Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 588,80 грн за кг: на 18% дорожче, якщо порівнювати з минулим роком.

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 603,46 грн за кг. Якщо порівнювати з минулим роком, це подорожчання на 22%.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що зараз в Україні стабільно продають вершкове масло в Україні лише ті виробники, які готові суттєво знижувати ціни. При цьому поточний рівень цін для більшості виробників є збитковим. Особливо для тих, хто працює у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.

