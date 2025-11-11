Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 11 листопада РФ атакувала Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 53 ворожі дрони, які атакували північ, схід та південь країни.

Зафіксовано влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває.

Нагадаємо, вночі 11 листопада ворог масовано атакував південь Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені енергооб’єкти та депо "Укрзалізниці". Частина регіону залишилась без світла.