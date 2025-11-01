12:12  01 листопада
На Полтавщині 19-річного юнака вбило струмом на даху вагона
12:52  01 листопада
У Києві чоловіка засудили за грабіж у сквері на Солом'янці
13:55  01 листопада
На Одещині геть п'яний водій вчинив ДТП: п'ятеро постраждалих
01 листопада 2025, 19:25

Новий порядок оформлення відстрочок від мобілізації: понад 720 тисяч продовжені автоматично

01 листопада 2025, 19:25
Фото: з відкритих джерел
В Україні 1 листопада набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає RegioNews.

"Понад 720 тисяч відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні дані вже є в державних реєстрах", – повідомив міністр.

Шмигаль зазначив, що більше 80% звернень подаються через застосунок Резерв+, без довідок і особистих візитів. А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише за 1 листопада ЦНАПи прийняли майже 4000 заяв.

Міністр закликав тих, хто має таку можливість, оформлювати відстрочку саме через Резерв+, оскільки це швидше та зручніше.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні починає діяти нова система оформлення відстрочок від мобілізації, яка дозволить подавати заяви через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Раніше також повідомлялося, що у Резерв+ тепер є відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Таким чином вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок.

