Фото: з відкритих джерел

В Україні 1 листопада набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає RegioNews.

"Понад 720 тисяч відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні дані вже є в державних реєстрах", – повідомив міністр.

Шмигаль зазначив, що більше 80% звернень подаються через застосунок Резерв+, без довідок і особистих візитів. А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише за 1 листопада ЦНАПи прийняли майже 4000 заяв.

Міністр закликав тих, хто має таку можливість, оформлювати відстрочку саме через Резерв+, оскільки це швидше та зручніше.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні починає діяти нова система оформлення відстрочок від мобілізації, яка дозволить подавати заяви через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Раніше також повідомлялося, що у Резерв+ тепер є відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Таким чином вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок.