З'явились нові подробиці справи чоловіка, який взяв дітей в заручники, щоб не служити у війську. Нещодавно його приговорили до 8 років ув'язнення

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За матеріалами справи, чоловік був стрільцем-санітаром військової частини. На службу його зарахували восени 2024 року. Проте вже 22 січня 2025 року він прийшов до квартири покійної співмешканки, говорячи, що він прийшов на один день. Тоді він був у п'яному стані. Вдома була старша донька покійної й троє неповнолітніх, включаючи племінницю неповнолітнього і друга сімʼї.

Військовий приніс шампанське і змушував дітей теж пити. Потім він попросив старшу дівчину дозволити йому опіку над молодшою сестрою, щоб уникнути служби. Вона відмовила, після чого чоловік почав поводитися агресивно. Він не випускав дітей з квартири та погрожував, що заріже їх. Тоді діти зв'язались з бабусею, яка згодом викликала поліцію.

Через двері налякана дівчинка сказала, що чоловік замінував двері гранатою та погрожує всіх підірвати. Згодом військовий вийшов на балкон і кидав звідти різні речі, у тому числі медичні документи, обіцяв звільнити дітей, якщо йому дадуть довідку з психлікарні для відстрочки від служби.

Уже увечері після двогодинних переговорів, він вийшов з будинку разом із заручниками та здався поліції. Відомо, що раніше він звертався до лікаря-психіатра та неодноразово протягом 2001-2023 років перебував на стаціонарному лікуванні.

На суді чоловік визнав провину, проте сказав, що не пам'ятає подій тієї ночі.

Нагадаємо, нещодавно про цей випадок повідомляли в ЗМІ. Зазначалось, що в Луцьку чоловік узяв дітей колишньої в заручники, коли він був у п'яному стані й з ножем. За це його приговорили до 8 років позбавлення воля.