Підробляли відомі бренди та продавали як оригінал: 5 фігурантам загрожує тюрма

Фото: Офіс Генерального прокурора

В Україні викрили мережу виробництва та збуту фальсифікованих харчових продуктів, які продавалися під виглядом продукції відомих українських та міжнародних брендів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж останніх років на території Київської, Херсонської та Миколаївської областей налагодили виробництво товарів із низькоякісної сировини.

Продукцію фасували у пакування, максимально схожі на оригінальні бренди Nestle, Мівіна, Jacobs, Торчин, Мрія, Чорна Карта та інші.

Далі ці товари надходили до магазинів та продавалися через інтернет як справжні.

Під час обшуків на одному зі складів вилучено понад 15 тисяч упаковок приправ та інших продуктів із підробленим маркуванням, обладнання для фасування та документацію. Це підтверджує організований характер виробництва і наявність налагоджених каналів збуту.

Зазначається, що п'ятьом особам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, незаконному використанні знаків для товарів і послуг та порушенні авторських і суміжних прав.

Розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, причетним до масштабного незаконного виробництва підробленої парфумерії та косметики, яке діяло одночасно у трьох областях України. Зловмисники працювали у Харківській, Київській та Полтавській областях.