Росіяни атакували телевежу в центрі Чернігова

фото: Суспільне Чернігів

Унаслідок удару РФ по телевежі в центрі Чернігова споруда зазнала пошкоджень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Чернігів.

Як зазначається, найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції.

"З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції", – йдеться у повідомленні.

Жителів міста просять не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня у Чернігові пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури у центрі міста.