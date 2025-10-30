Росіяни атакували телевежу в центрі Чернігова
Унаслідок удару РФ по телевежі в центрі Чернігова споруда зазнала пошкоджень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Чернігів.
Як зазначається, найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції.
"З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції", – йдеться у повідомленні.
Жителів міста просять не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.
Нагадаємо, вранці 29 жовтня у Чернігові пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури у центрі міста.
ЗСУ ліквідували за добу майже тисячу окупантів і 25 ворожих артсистемВсі новини »
30 жовтня 2025, 07:54Удар по енергетиці: в Україні запроваджені аварійні відключення електроенергії
30 жовтня 2025, 07:29
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Українців попередили про важливі зміни в маршруті потяга Варшава-Київ
30 жовтня 2025, 18:45Названа одна із можливих причин стрілянини у Кременчуцькому РТЦК на Полтавщині
30 жовтня 2025, 18:33Задушив під час сварки: на Волині чоловік вбив власну дружину
30 жовтня 2025, 18:20У Кременчуці чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК
30 жовтня 2025, 18:19Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію
30 жовтня 2025, 18:10У Ладижині на Вінниччині оголосили триденну жалобу за дівчинкою, яку вбили росіяни
30 жовтня 2025, 17:59Просили допомоги та їжі: підлітки з Дніпропетровщині пограбували пенсіонерку у Вінниці
30 жовтня 2025, 17:55На Полтавщині в ТЦК сталася стрілянина, є поранені
30 жовтня 2025, 17:35У Києві на пошті вибухнула посилка
30 жовтня 2025, 17:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі блоги »