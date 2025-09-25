Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби Сили оборони України ліквідували 940 військових РФ. Крім того, захисники уразили ворожий літак, 38 артсистем та 5 РСЗВ, а також десятки одиниць техніки та озброєння

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 25.09.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у Криму бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" під час нальоту знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перший в історії випадок ураження літаків цього типу. Також знищили гелікоптер Мі-8.