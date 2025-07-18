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18 липня 2025, 08:12

Польща змінює правила надання притулку для українців: хто зможе залишитися безкоштовно

18 липня 2025, 08:12
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Польський уряд ухвалив проєкт закону, який передбачає зміну правил роботи центрів колективного розміщення біженців з України

Про це повідомляє Польське радіо, передає RegioNews.

З 1 листопада такі центри прийматимуть лише представників так званих захищених груп — пенсіонерів, вагітних жінок та осіб з інвалідністю. Інші біженці вже не зможуть користуватися безкоштовним проживанням у цих закладах.

Наразі кожен українець має право на безоплатне проживання у центрі протягом перших трьох місяців після прибуття в Польщу.

Після цього періоду, який триває 120 днів із моменту в’їзду, починається "період фінансової співучасті", коли мешканці доплачують за проживання та харчування, повідомила речниця мазовецького воєводи Йоанна Баханек.

Як відомо, станом на середину 2025 року, в Польщі перебуває майже мільйон українських біженців, що становить понад 23% від загальної кількості осіб, які отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу.

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