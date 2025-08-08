Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Одним із головних аргументів британської влади стало визнання окремих західних регіонів України — зокрема Закарпаття, Львівщини та Волині — "відносно безпечними для проживання". Це позбавляє багатьох заявників права на притулок, оскільки, за позицією МВС Великої Британії, вони мають змогу безпечно повернутися на батьківщину.

Згідно зі звітом британського МВС, оприлюдненим ще у січні 2025 року, бойові дії здебільшого зосереджені на сході України. Водночас у документі зазначається, що в країні не зафіксовано суттєвих обмежень на пересування, тож українці, за логікою уряду, можуть переїжджати у спокійніші регіони.

Правозахисники звертають увагу на суперечність між позицією уряду та рекомендаціями Форін-офісу: попри "безпечний статус" західних регіонів, британцям досі радять не подорожувати до України — навіть до її західних областей — без крайньої потреби.

Попри те, що дедалі більше заяв українців на притулок відхиляються, уряд дозволяє продовжити чинні візи ще на 18 місяців. Однак це не дає повної впевненості в майбутньому: багато хто залишається у підвішеному стані, не знаючи, чи зможуть залишитися в країні надовго, чи будуть змушені шукати нове місце для життя.

Британська влада пояснює нову політику необхідністю розвантажити міграційну систему, яка стикається зі зростаючим потоком заявників з усього світу.

