06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
02:20  08 серпня
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
08 серпня 2025, 07:56

Британія змінює політику щодо біженців: українцям відмовляють у захисті

08 серпня 2025, 07:56
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Велика Британія оголосила про зміну міграційної політики щодо українських біженців, суттєво ускладнивши процес отримання постійного притулку

Про це інформує BBC, передає RegioNews.

Одним із головних аргументів британської влади стало визнання окремих західних регіонів України — зокрема Закарпаття, Львівщини та Волині — "відносно безпечними для проживання". Це позбавляє багатьох заявників права на притулок, оскільки, за позицією МВС Великої Британії, вони мають змогу безпечно повернутися на батьківщину.

Згідно зі звітом британського МВС, оприлюдненим ще у січні 2025 року, бойові дії здебільшого зосереджені на сході України. Водночас у документі зазначається, що в країні не зафіксовано суттєвих обмежень на пересування, тож українці, за логікою уряду, можуть переїжджати у спокійніші регіони.

Правозахисники звертають увагу на суперечність між позицією уряду та рекомендаціями Форін-офісу: попри "безпечний статус" західних регіонів, британцям досі радять не подорожувати до України — навіть до її західних областей — без крайньої потреби.

Попри те, що дедалі більше заяв українців на притулок відхиляються, уряд дозволяє продовжити чинні візи ще на 18 місяців. Однак це не дає повної впевненості в майбутньому: багато хто залишається у підвішеному стані, не знаючи, чи зможуть залишитися в країні надовго, чи будуть змушені шукати нове місце для життя.

Британська влада пояснює нову політику необхідністю розвантажити міграційну систему, яка стикається зі зростаючим потоком заявників з усього світу.

Нагадаємо, польський уряд ухвалив проєкт закону, який передбачає зміну правил роботи центрів колективного розміщення біженців з України. З 1 листопада такі центри прийматимуть лише представників так званих захищених груп — пенсіонерів, вагітних жінок та осіб з інвалідністю.

Читайте також: Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці

06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
Ворожі дрони вночі вдарили по Одещині: виникла пожежа, постраждав охоронець АЗС
08 серпня 2025, 09:15
Масове отруєння дітей у таборі на Львівщині: медики назвали ймовірну причину
08 серпня 2025, 08:56
У Дніпрі зупинили незаконне будівництво елітного ЖК у центрі міста
08 серпня 2025, 08:43
РФ вночі атакувала Україні 108 "Шахедами" і реактивними дронами: як відпрацювала ППО
08 серпня 2025, 08:29
На Дніпропетровщині авто врізалося в дерево: одного пасажира деблокували рятувальники
08 серпня 2025, 08:27
КМДА через суд змушують прибрати стихійні сміттєзвалища на Троєщині
08 серпня 2025, 08:19
Двоє загиблих на Запоріжжі: окупанти завдали понад 500 ударів за добу
08 серпня 2025, 08:12
Білий дім готує зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, – ЗМІ
08 серпня 2025, 07:58
"Мир" під умовами: як Росія перехоплює ініціативу
08 серпня 2025, 07:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
