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Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Ця можливість дозволяє освітянам легше оформити відстрочку, якщо вони відповідають визначеним критеріям.

Щоб отримати відстрочку, працівник повинен мати в реєстрі ЄДЕБО запис про основне місце роботи. Також необхідно підтвердити зарплатну ставку не менше 0,75 ставки. Крім того, в реєстрі має бути відмітка про участь у навчальному процесі або зайняття адміністративної викладацької посади.

Процедура оформлення відстрочки є стандартною: у застосунку "Резерв+" потрібно натиснути на три крапки у верхньому куті головного екрану, обрати пункт "Подати запит на відстрочку" і вибрати відповідну категорію. Цей крок полегшує подачу заяви для освітян, які можуть залишатися працювати, не підлягаючи мобілізації.

Раніше повідомлялося, українці зможуть оплачувати штрафи за неявку по повістці через застосунок "Резерв+". Наразі Міноборони проводить бета-тестування нової функції та шукає учасників із наявними штрафами.