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06 серпня 2025, 20:13

Резерв+ розширив перелік відстрочок від мобілізації: що змінилося

06 серпня 2025, 20:13
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фото: ілюстративне
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Новий функціонал у застосунку Резерв+ допоможе працівникам освіти швидко оформити відстрочку від мобілізації

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Ця можливість дозволяє освітянам легше оформити відстрочку, якщо вони відповідають визначеним критеріям.

Щоб отримати відстрочку, працівник повинен мати в реєстрі ЄДЕБО запис про основне місце роботи. Також необхідно підтвердити зарплатну ставку не менше 0,75 ставки. Крім того, в реєстрі має бути відмітка про участь у навчальному процесі або зайняття адміністративної викладацької посади.

Процедура оформлення відстрочки є стандартною: у застосунку "Резерв+" потрібно натиснути на три крапки у верхньому куті головного екрану, обрати пункт "Подати запит на відстрочку" і вибрати відповідну категорію. Цей крок полегшує подачу заяви для освітян, які можуть залишатися працювати, не підлягаючи мобілізації.

Раніше повідомлялося, українці зможуть оплачувати штрафи за неявку по повістці через застосунок "Резерв+". Наразі Міноборони проводить бета-тестування нової функції та шукає учасників із наявними штрафами.

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Україна штраф оборона Міністерство відтермінування мобілізація Резерв+
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