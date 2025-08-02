Українці зможуть сплатити штраф за неявку по повістці через Резерв+

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Нову послугу буде додано на початку серпня. Однак для того, щоб вона працювала належним чином, команда Міноборони проводить бета-тестування та шукає осіб, які мають штраф за подібне правопорушення.

"Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення - сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони покинула одна з головних розробниць Резерв+. Йдеться про заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерину Черногоренко.