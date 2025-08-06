Фото: Міністерство цифрової трансформації України

В країні посилено боротьбу з незаконною рекламою грального бізнесу в соцмережах

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає RegioNews.

Рішення ухвалили компанія Meta спільно з державним агентством PlayCity, яке опікується регулюванням сфери грального бізнесу.

Автори акаунтів систематично розміщували в Stories відео, де демонстрували виграші в онлайн-казино. До публікацій вони також додавали активні посилання на сайти гральних сервісів, що прямо суперечить чинному законодавству.

Чинні правила дозволяють рекламувати азартні ігри виключно на обмежених платформах - наприклад, у спеціалізованих друкованих виданнях, у додатках або на сайтах офіційних організаторів, а також у нічному телеефірі. При цьому контент має бути маркований як 21+, містити чітке попередження про ризики ігрової залежності та не містити закликів до гри чи обіцянок швидкого заробітку.

Раніше повідомлялося, в Одесі правоохоронці викрили діяльність підпільного онлайн-казино, до організації якого причетний місцевий житель.