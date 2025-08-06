Фото: Національна поліція України

Жінка організувала збір коштів на фестиваль, який так і не відбувся

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

Слідчі повідомили про підозру 27-річній тренерці танцювального гуртка з Черкас, яка ошукала батьків своїх вихованців на суму понад мільйон гривень. Жінка збирала гроші нібито для організації поїздки дітей на міжнародний фестиваль, проте кошти привласнила собі.

За результатами розслідування встановлено, що від дій підозрюваної постраждали 26 осіб. Правоохоронці вважають, що вона вчинила шахрайство в особливо великих розмірах, про що свідчить кваліфікація за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури жінці вже оголосили підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Максимальна санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Розслідування справи триває, слідчі продовжують збирати докази та з’ясовувати всі обставини правопорушення.

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