Дослідження показало, на які вакансії українці відгукуються найбільше

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Найбільше відгуків на платформі OLX Робота цього року збирають вакансії, повʼязані з текстами, комунікацією та онлайн-обслуговуванням

Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на дані OLX Робота, передає RegioNews.

"Найбільше відгуків у 2025 році збирають вакансії, повʼязані з текстами, комунікацією та онлайн-обслуговуванням. Попри середній рівень зарплат, саме на ці посади користувачі реагують найактивніше", – йдеться у повідомленні.

Також популярними серед українців є вакансії супервайзера, оператор чату, менеджера, промоутера та пакувальника.

Нагадаємо, в Україні понад половину ветеранів мають труднощі з тим, щоб знайти роботу після повернення з фронту. Колишній бійці стикаються із низькою зарплатнею, дискримінацією та психоемоційними труднощами.