Фото: ілюстративне

В Одесі винесли вирок місцевому жителю, якого визнали винним в організації незаконного онлайн-казино

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

За матеріалами територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, 23-річного чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі.

Слідчі встановили, що протягом року він забезпечував роботу підпільного грального закладу в Хаджибейському районі міста. У цьому приміщенні клієнтам надавали доступ до азартних ігор в інтернеті. Вхід до закладу був обмежений - потрапити туди могли лише особи, попередньо перевірені організаторами.

Підпільний гральний зал працював у житловому районі

Для прийому платежів від гравців обвинувачений використовував власну банківську картку. Отримані кошти частково передавав особам, які координували діяльність нелегального бізнесу, залишаючи собі частину грошей у вигляді гонорару.

За інформацією правоохоронців, у ході діяльності йому вдалося легалізувати близько 500 тисяч гривень. Суд визнав ці дії злочинними та призначив покарання у вигляді реального терміну ув'язнення.

Раніше повідомлялося, у Києві правоохоронці ліквідували 2 нелегальні онлайн казино. У столиці правоохоронці ліквідувало два нелегальні онлайн казино. Організаторам повідомлено про підозру.