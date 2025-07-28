Організував підпільне онлайн-казино: в Одесі чоловік отримав 5 років в’язниці
В Одесі винесли вирок місцевому жителю, якого визнали винним в організації незаконного онлайн-казино
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.
За матеріалами територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, 23-річного чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі.
Слідчі встановили, що протягом року він забезпечував роботу підпільного грального закладу в Хаджибейському районі міста. У цьому приміщенні клієнтам надавали доступ до азартних ігор в інтернеті. Вхід до закладу був обмежений - потрапити туди могли лише особи, попередньо перевірені організаторами.
Для прийому платежів від гравців обвинувачений використовував власну банківську картку. Отримані кошти частково передавав особам, які координували діяльність нелегального бізнесу, залишаючи собі частину грошей у вигляді гонорару.
За інформацією правоохоронців, у ході діяльності йому вдалося легалізувати близько 500 тисяч гривень. Суд визнав ці дії злочинними та призначив покарання у вигляді реального терміну ув'язнення.
Раніше повідомлялося, у Києві правоохоронці ліквідували 2 нелегальні онлайн казино. У столиці правоохоронці ліквідувало два нелегальні онлайн казино. Організаторам повідомлено про підозру.