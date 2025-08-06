В ЄС відреагували на призначення глави Бюро економічної безпеки України

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Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала "важливою реформою" та привітала призначення керівником Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Кос у соцмережі Х.

Єврокомісарка зазначила, що призначення керівника БЕБ є важливою реформою, яку активно підтримує ЄС.

"ЄС підтримує цей крок на шляху до зміцнення інститутів та членства в ЄС. Прогрес має тривати", – повідомила вона.

Нагадаємо, у середу, 6 серпня, Кабмін затвердив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки України. Раніше Олександр Цивінський заявив, що Служба безпеки офіційно підтвердила відсутність будь-яких підстав для його непризначення на посаду відомства.