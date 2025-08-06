В ЕС отреагировали на назначение главы Бюро экономической безопасности Украины

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Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала "важной реформой" и приветствовала назначение руководителем Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Кос в соцсети Х.

Еврокомиссар отметила, что назначение руководителя БЭБ является важной реформой, активно поддерживаемой ЕС.

"ЕС поддерживает этот шаг на пути к укреплению институтов и членства в ЕС. Прогресс должен продолжаться", – сообщила она.

Напомним, в среду, 6 августа, Кабмин утвердил Александра Цивинского на должность директора Бюро по экономической безопасности Украины. Ранее Александр Цивинский заявил, что Служба безопасности официально подтвердила отсутствие каких-либо оснований для его неназначения на должность ведомства.