В уряді анонсували конкурс на нового очільника митниці

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Прем'єрка Юлія Свириденко обговорила з міністром фінансів Сергієм Марченком ситуацію на митниці. Домовилися на найближчому засіданні Кабміну розглянути проєкт про створення конкурсної комісії, яка обиратиме нового очільника митниці

Про це Юлія Свиденко написала в телеграм-каналі, передає RegioNews.

"Важливо провести цей відбір прозоро та професійно. Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету", — наголосила прем'єр-міністр.

Уряд очікує, що нове керівництво забезпечить реальну трансформацію митниці, зокрема у напрямку цифровізації, прозорості процедур та мінімізації корупційних ризиків.

Як відомо, наразі Державну митну службу України очолює в. о. Голови — Сергій Борисович Звягінцев.

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Нагадаємо, нещодавно журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара веде розкішний спосіб життя, який суттєво перевищує офіційні доходи державного службовця.