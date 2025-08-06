Коли в Україні спаде спека – синоптик назвала точну дату

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У четвер, 7 серпня, спека в Україні послабне

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, 7 серпня в Україні практично повсюди буде без опадів і на кілька градусів знизиться температура повітря:

на заході +20…+24,

на півночі +22…+26,

у центрі +24…+29,

на сході +26…+32,

на півдні +30…+33 градуси.

У Києві у четвер буде суха сонячна погода із комфортною температурою повітря +24 градуси.

Нагадаємо, у середу, 6 серпня, в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий). У деяких районах можливі град та шквали зі швидкістю вітру 15–20 м/с.