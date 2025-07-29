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Синоптики попередили про перший рівень небезпеки на 30 липня. У багатьох областях буде дощ, а подекуди навіть град

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

У середу, 30 липня, в багатьох регіонах України оголосили штормове попередження.

"У Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях значні дощі, у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні синоптиків.

Укргідрометцентр оголосив перший (жовтий) рівень небезпеки.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі говорили, що на сході та півдні буде утримуватися сильна спека. При цьому вітер на Правобережжі північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, у більшості центральних областей вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Температура у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі 30 липня очікується від 14 до 19 градусів вище нуля. На решті території вночі від 18 до 23 градусів вище нуля. На сході та південному сході України спека до 38 градусів з позначкою плюс.

При цьому в Київській області очікується хмарно з проясненнями. Також будуть дощі та грози. Вночі очікують від 14 до 19 градусів тепла, вдень — від 20 до 25 градусів тепла. У столиці вночі від 17 до 19 градусів тепла, вдень — від 21 до 23 градусів тепла.