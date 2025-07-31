Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у кількох областях

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Цього тижня кілька регіонів України опиняться в зоні підвищеної пожежної небезпеки через спекотну і суху погоду

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Зазначається, що з 30 липня по 2 серпня у південній частині країни (крім Одещини), а також у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також 1–2 серпня надзвичайна пожежна небезпека прогнозується на території Тернопільської області.

ДСНС закликає громадян бути вкрай обережними з відкритим вогнем, не спалювати суху траву та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, у четвер, 31 липня, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, суттєвих опадів не передбачається, лише локальні дощі очікуються на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.