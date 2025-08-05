В Україні — високий ризик пожеж: де буде небезпечно
У період з 5 по 7 серпня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці областей
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.
За прогнозами синоптіків, у зоні ризику:
- 5–7 серпня — південна частина країни;
- 5–6 серпня — більшість центральних областей;
- 5 серпня — Хмельницька область, Тернопільська область;
- 6 серпня — Сумська область;
- 7 серпня — Івано-Франківська та Дніпропетровська області.
Громадян закликають бути максимально обережними, утримуватися від вогню на відкритих територіях та повідомляти про пожежі на гарячу лінію служби порятунку.
Нагадаємо, на Миколаївщині у неділю, 27 липня зафіксували новий температурний рекорд у +38,4 градуса. За словами синоптиків, це на 0,5 градуса більше, аніж 26 років тому.
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