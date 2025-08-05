В Україні — високий ризик пожеж: де буде небезпечно

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У період з 5 по 7 серпня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці областей

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

За прогнозами синоптіків, у зоні ризику:

5–7 серпня — південна частина країни;

5–6 серпня — більшість центральних областей;

5 серпня — Хмельницька область, Тернопільська область;

6 серпня — Сумська область;

7 серпня — Івано-Франківська та Дніпропетровська області.

Громадян закликають бути максимально обережними, утримуватися від вогню на відкритих територіях та повідомляти про пожежі на гарячу лінію служби порятунку.

Нагадаємо, на Миколаївщині у неділю, 27 липня зафіксували новий температурний рекорд у +38,4 градуса. За словами синоптиків, це на 0,5 градуса більше, аніж 26 років тому.