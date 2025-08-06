Грози, град і шквали: в Україні оголошено штормове попередження

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У середу, 6 серпня, в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий)

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Зазначається, що вночі грози очікуються в Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях, а вдень — у Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.

У деяких районах можливі град та шквали вітру 15–20 м/с.

Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення в роботі енергетичних підприємств, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.

Нагадаємо, за прогнозами синоптикині Наталки Діденко, у середу, 6 серпня, на півдні України посилиться спека. Там протягом дня очікується +33…+37 градусів. У східних областях повітря прогріється до +29…+33