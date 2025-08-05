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Реалізація так званого "відновлення" тимчасово окупованих територій України фактично зупиняється на тлі економічної кризи в Росії

Про це передає RegioNews із посиланням на Центр національного спротиву.

"Кремлівські забудовники визнають кризу на ринку нерухомості РФ. Через згортання пільгової іпотеки та інфляцію – будівництво стає збитковим", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це напряму впливає на так зване "відновлення" на тимчасово окупованих територіях України – в Маріуполі, Сіверодонецьку, Авдіївці. Наприклад, у Маріуполі замість нового житлового комплексу "Лівобережний" залишилися лише фасади для телекамер.

Як наголосили у Центрі нацспротиву, реального відновлення немає – лише розкрадання, фальсифікації та імітація.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму російські окупаційні сили масово вимикають мобільний зв'язок та інтернет. За заявами окупантів, це начебто робиться "заради безпеки". Однак справжня мета росіян – інформаційна ізоляція українців.