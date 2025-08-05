20:21  04 серпня
Стала відома причина пожежі у львівському готелі
17:11  04 серпня
Завтра в Україні очікується до +34, подекуди дощі з грозами
15:36  04 серпня
В Україні подешевшали молочні продукти
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2025, 01:55

На Хмельниччині аграрії стали використовувати ШІ: яким чином

05 серпня 2025, 01:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Хмельниччині аграрії стали використовувати штучний інтелект для роботи в теплицях. Тепер робітникам буде легше

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

У Хмельницькій області одне з фермерських господарств повністю автоматизувало провітрювання та полив у теплицях завдяки системам зі штучним інтелектом. Як розповіла співвласниця Каріна Мельник, ця технологія практично "керує кліматом".

"У нас 10 теплиць з огірком, і зранку вони всі відчиняються. Раніше робітники "забували" провітрити теплиці з помідорами, бо вони знаходяться в куточку, через що можуть виникнути деякі хвороби. Тепер процес провітрювання теплиць у нашому господарстві повністю позбавлений людського фактору – нам не потрібна більше людина, яка за це відповідала і забувала вчасно відкрити вікна", - розповіла вона.

Вікна в теплицях також відкриваються за скриптами, які схожі на штучний інтелект. Так організовано процес поливу: електроклапани керуються з урахуванням зон і культур. Наприклад, огірки поливають кілька разів на день дрібними порціями, а томати – за окремим графіком.

Управляти всім цим можна через смартфон. При цьому у випадку аварії, система автоматично сповіщає людей. Взимку особливо важливою є діагностика опалення, і нова технологія допомагає вчасно виявити прориви й уникнути зупинки роботи теплиць.

Нагадаємо, раніше у Сумській області фермерське господарство разом із департаментом агропромислового розвитку області ініціювало створення сучасного овочесховища. Очікується, що це буде сховище на 1 тисячу тонн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аграрії технології
Рятують поранених та допомагають у розвідці: на Дніпропетровщині військові показали, як "тримають фронт" з роботами
31 липня 2025, 22:35
В Україні розширяють тестування 5G-зв’язку
31 липня 2025, 18:59
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
У Дніпрі до музею передали унікальний експонат "з дитинства"
05 серпня 2025, 02:45
Хотіла до бабусі: в Україну повернули 13-річну дівчинку з окупованої території
05 серпня 2025, 02:15
На Дніпропетровщині маленький хлопчик випав з вікна
05 серпня 2025, 01:30
Масова вирубка дерев на Запоріжжі: збитки понад 6 мільйонів гривень
05 серпня 2025, 00:55
На Харківщині підліток отримав термін за крадіжку велосипеда
04 серпня 2025, 23:30
Змушувала студентів співати гімн РФ: на Запоріжжі винесли вирок колаборантці
04 серпня 2025, 22:55
Чоловіки масово вступають на аспірантуру, щоб уникнути мобілізації
04 серпня 2025, 22:11
Обстріли, вибухи, військова техніка: росіяни нашкодили екології Харківщини на понад 500 мільярдів гривень
04 серпня 2025, 21:55
США та НАТО по-новому допомагатимуть Україні: подробиці
04 серпня 2025, 21:50
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »