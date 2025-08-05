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На Хмельниччині аграрії стали використовувати штучний інтелект для роботи в теплицях. Тепер робітникам буде легше

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

У Хмельницькій області одне з фермерських господарств повністю автоматизувало провітрювання та полив у теплицях завдяки системам зі штучним інтелектом. Як розповіла співвласниця Каріна Мельник, ця технологія практично "керує кліматом".

"У нас 10 теплиць з огірком, і зранку вони всі відчиняються. Раніше робітники "забували" провітрити теплиці з помідорами, бо вони знаходяться в куточку, через що можуть виникнути деякі хвороби. Тепер процес провітрювання теплиць у нашому господарстві повністю позбавлений людського фактору – нам не потрібна більше людина, яка за це відповідала і забувала вчасно відкрити вікна", - розповіла вона.

Вікна в теплицях також відкриваються за скриптами, які схожі на штучний інтелект. Так організовано процес поливу: електроклапани керуються з урахуванням зон і культур. Наприклад, огірки поливають кілька разів на день дрібними порціями, а томати – за окремим графіком.

Управляти всім цим можна через смартфон. При цьому у випадку аварії, система автоматично сповіщає людей. Взимку особливо важливою є діагностика опалення, і нова технологія допомагає вчасно виявити прориви й уникнути зупинки роботи теплиць.

Нагадаємо, раніше у Сумській області фермерське господарство разом із департаментом агропромислового розвитку області ініціювало створення сучасного овочесховища. Очікується, що це буде сховище на 1 тисячу тонн.