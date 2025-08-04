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04 серпня 2025, 22:11

Чоловіки масово вступають на аспірантуру, щоб уникнути мобілізації

04 серпня 2025, 22:11
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Цьогоріч переважну більшість (80%) вступників в аспірантуру становлять чоловіки

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає RegioNews.

За його словами, кількість чоловіків і жінок, які вступали в магістратуру у 2025 році, була майже однаковою – 51,8% і 48,2% відповідно.

"Рівень загальної компетентності вступників виявився доволі високим – лише 6 з майже 13,6 тисячі осіб не змогли подолати пороговий бал для аспірантури, а в магістратуру – 79 з 93,6 тисячі", - йдеться у повідомленні.

Понад 65% вступників у магістратуру та аспірантуру добре склали іспити, набравши від 150 до 200 балів.

Як повідомлялось, в Україні зафіксовано найнижчу кількість школярів за останні 30 років. Про це свідчать результати дослідження NGL Media. Зазначається, що виїжджають з України як хлопці, так і дівчата.

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